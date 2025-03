Iltempo.it - Ancora un autobus flambè: la colonna di fumo nero domina i cieli di Roma | GUARDA

Un nuovo episodio di "bus" si è verificato oggi a, confermando un fenomeno ormai tristemente noto ai cittadini della Capitale. Questa volta, il rogo ha interessato un mezzo appartenente a una società privata, divorato dalle fiamme poco dopo le 13 in via Lenin, nella zona di Villa Bonelli. Una spessadisi è rapidamente sollevata, rendendosi visibile a chilometri di distanza e suscitando allarme tra i residenti e i passanti. L'incendio ha richiesto un tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due autobotti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante. A scopo precauzionale, anche un'ambulanza del 118 è stata inviata sul luogo dell'incidente, sebbene al momento non risultino feriti. I motivi del rogo sonoin fase di accertamento, ma episodi di questo genere sollevano nuovamente interrogativi sulla manutenzione e l'efficienza del parco mezzi in circolazione.