Ancona Pagni e Renis a Stile TV su Napoli-Milan

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Adriano, giornalista“Ilnelle difficoltà spesso riesce a caricarsi, ma questo accade non in campionato, eccezion fatta in nella gara con l’Inter, nel derby, all’andata. Per il resto, questa squadra è in difficoltà, si è un pò ripresa nelle ultime due gare evitando a Conceicao l’esonero. Ilalla gara colci arriva con qualche possibilità ancora viva di salire sul piano Champions. Nonostante la Supercoppa, se ilvenisse escluso dalle coppe la stagione sarebbe ugualmente negativa.L’incognita quando c’è la pausa delle Nazionali è sempre dietro l’angolo per cui non si può prevedere come finirà. Ibrahimovic resterà come figura dirigenziale, lui è legato esternamente al, non fa parte dell’organigramma del club, ma spesso si fa riferimento a lui.