Metropolitanmagazine.it - Anastacia l’ultima data del tour italiano a Padova per i 25 anni di “Not That Kind” (Photogallery)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ritornata in Italia dopo tred’assenza con quattro appuntamenti, l’ultimo dei quali è andato in scena ieri sera al Teatro Geox di.La popstar di fama internazionale dopo Torino (19 marzo), Roma (22 marzo) e Milano (24 marzo), ieri sera ha salutato i fan il quarto appuntamento sul palco veneto, che fa parte deleuropeo “Not” 2025?, nel quale si celebrano i 25dall’uscita dell’album in studio di, pubblicato nel 2000. L’artista si è fatta conoscere in Europa con il brano “I’m Outta Love” incluso nell’album di debutto e da allora la star ha continuato a ottenere successi a livello globale. Parlando delha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare innée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi per la mia speciale fanily.