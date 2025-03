Biccy.it - Amico di Shaila spiffera: “Vuole Lorenzo fuori dalla sua vita”

MentreGatta è in silenzio stampa da lunedì notte, sui social continuano a circolare rumor secondo i quali l’ex gieffina sarebbe improvvisamente rinsae avrebbe capito cheSpolverato non fa per lei. C’è chi dice che dopo 48 ore di distacco daabbia realizzato di non provare davvero amore, chi invece che dala ballerina abbia visto delle clip che le avrebbero fatto cambiare idea e anche chi pensa che durante la finale ci sarà la rottura definitiva a favore di telecamere. Biagio D’Anelli in un nuovo video pubblicato su Tik Tok ha fatto riferimento a una telefonata che la Gatta avrebbe avuto con un suo caro, al quale avrebbe confidato di non volerne più sapere del Mario Merolone tarocco del Grande Fratello.Biagio D’Anelli: “Undimi ha detto tutto”.