Amici la famosa cantante è incinta | la foto dell’annuncio

Personaggi tv. "", la: la– "Sento la vita nei tuoi battiti". Comincia così il tenero post pubblicato da una delle voci più belle che siano passate addi Maria De Filippi. Laè in dolce attesa: una notizia che ha conquistato il cuore dei fan. "", la: laLaEmma Muscat ha annunciato di esseredel suo primo figlio e lo ha fatto nel modo più dolce possibile, condividendo su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in tutto il suo splendore col pancione in mostra.