Amici, ex protagonista annuncia di essere in dolce attesa: "Questo è un momento bellissimo, porto un'altra vita dentro di me"

Un’amata exdi17 ha rivelato al settimanale Chi diindel suo primo figlio.Stiamo parlando di Emma Muscat, che proprio nel corso della sua edizione aveva trovato l’amore nel cantante Biondo, anche lui nella scuola come allievo.Dopo l’esperienza adEmma ha continuato a scrivere nuove canzoni e ad esibirsi su palchi prestigiosi, come quello dell’Eurovision Song Contest nel 2022.Parallelamente, Emma ha deciso di tenere la suaprivata lontana dai social e dal gossip, permotivo non ha mai parlato apertamente della relazione con il fidanzato Kurt, al quale è legata ormai da sei anni.Intervistata dal settimanale Chi, la Muscat ha parlato dinuovo periodo della sua, dalla gravidanza e alla storia con il fidanzato:L’ho conosciuto quasi sei anni fa.