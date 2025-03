Anticipazionitv.it - Amici, ex allieva incinta: l’annuncio e il grande spavento

Leggi su Anticipazionitv.it

Emma Muscat, exdella diciassettesima edizione di, ha annunciato due grandi novità che stanno emozionando i suoi fan. La giovane cantante maltese, oggi 25enne, ha rivelato di esseree che questo venerdì pubblicherà il suo nuovo brano “Tutto Quello Che Ho”. Un doppio annuncio che racconta una trasformazione personale e artistica, resa ancora più speciale dal legame tra la sua gravidanza e il nuovo singolo.: la scoperta di Emma Muscat sulla gravidanzaLa notizia che Emma Muscat èè arrivata in esclusiva attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Ho scoperto di esserea dicembre, poco dopo il mio compleanno”, ha raccontato la cantante. Quel giorno, trascorso in casa insieme al suo compagno, è diventato uno dei momenti più emozionanti della sua vita: “Uno di quegli attimi in cui il tempo si ferma e sai che tutto sta per cambiare”.