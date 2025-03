Thesocialpost.it - Amici, Emma Muscat è incinta: le foto dell’annuncio su Instagram

Una delle voci più amate della famosa edizione diha appena condiviso una notizia straordinaria e dolcissima: è in attesa del suo primo figlio. Aprendo il suo cuore sui social, ha scritto: “Sento la vita nei tuoi battiti”, un esordio delicato che ha scatenato ondate di gioia tra i fan. La cantante, già celebrata per il suo talento, è ora celebrata anche per questa sua meravigliosa novità.e il dolce annuncioL’annuncio della gravidanza è stato fatto nel modo più dolce possibile.ha sceltoper condividere con il mondo la gioia che sta vivendo, mostrando immagini del suo bel pancione in compagnia del fidanzato Kurt Galea, che, come lei, è di origine maltese. Insieme dal 2019, i due futuri genitori aspettano il loro primo figlio in quello che si preannuncia un capitolo emozionante della loro vita.