Isaechia.it - Amici 24, svelata la classifica decretata dal televoto per i ballerini: ecco chi ha conquistato il primo posto e chi è all’ultimo

Nel corso di una nuova puntata del daytime di oggi di24, è stataladalper iall’interno della scuola.Ieri infatti è andato in onda una puntata del daytime in cui i sei allievi che hanno avuto accesso alla fase finale dello show della categoria ballo sono scesi in campo con i loro cavalli di battaglia. A turno infatti, al centro dello studio del pomeridiano di, hanno ballato una loro coreografia che più di tutti li rappresentava e ne hanno spiegato anche il motivo. In quel momento, prima di tutte le esibizioni, è stato aperto ildalla produzione e a fine puntata è stato chiuso.Oggi sono state mostrate le percentuali dei voti ottenuti dai singoli alunni per la categoria ballo. Ad ottenere il podio assoluto è stata Alessia Pecchia con il 32,80% dei voti.