Amica The Art Issue 2025 | il magazine di Aprile è in edicola Con una cover da collezione

Ci vuole un alberoSettembre dell’anno scorso, il 20 per essere precisa. Ho controllato la cronologia, ogni tanto è importante, fa proprio bene all’anima “prendersi la briga di”. Il mio primo whatsapp a Marinella Senatore risale a più di sei mesi fa, lei mi ha risposto subito con la parola più bella del mondo, “sì”, e siamo partite. Il risultato è il numero diche state sfogliando, la nostra Art, con il magnifico artwork di copertina creato da Marinella in esclusiva per tutte noi. In queste righe non voglio anticiparvi nulla, mi piace pensare che vi perderete tra le pagine e vi lascerete guidare dall’istinto, infallibile, curioso e bambino. E non vi dico nulla nemmeno di Marinella, la incontrate a pag. 68 nell’intervista firmata da Benedetta Rossi: la sua energia e la sua carica umana vi conquisteranno, è una promessa (ecco, alla fine qualcosa ho spoilerato).