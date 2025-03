Ilgiorno.it - Amianto, prima svolta: lieve calo di tumori a Brescia. Aumentano i lavoratori controllati

– Placche pleuriche e lesioni benigne correlate a una pregressa esposizione adin leggero aumento, mentre per il 2024 si rileva un leggerodi mesoteliomi diagnosticati, in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Sono stati, in particolare, 18 i nuovi casi del tumore legato all’esposizione ad, riscontrati in Ats, rispetto ai 26 del 2023, ai 21 del 2022 e ai 24 del 2020. Il numero totale di casi, per il 2024, è stato di 27, inrispetto ai 37 del 2022 e ai 35 del 2021. “Non possiamo sapere se lariduzione dei casi diagnosticati nel 2024 sia da correlarsi all’attesa riduzione dei tassi che ci si aspetta in considerazione del fatto che con l’emanazione della legge 257 del 27 marzo 1992 è stata messa al bando ogni forma di estrazione, lavorazione, commercializzazione ed esportazione di– spiega Filomena Schettino Responsabile SS Rischi Lavorativi e Malattie Professionali di Ats–.