Ilrestodelcarlino.it - Amerigo Vespucci ad Ancona, strade chiuse e viabilità: cosa cambia

, 26 marzo 2025 – La storica nave scuola della Marina Militare Italiana, l', torna nel porto dimartedì 1 e mercoledì 2 aprile, dopo aver concluso il suo tour mondiale iniziato nel 2023. L’arrivo della celebre nave è un evento imperdibile con un afflusso previsto di numerosi visitatori da tutta la città e dai comuni limitrofi. Per garantire una gestione ottimale delle visite e dei flussi di persone, sono stati adottati provvedimenti specifici che interesseranno lain alcune aree del centro. ComelaPer consentire una gestione ottimale dell’afflusso di visitatori durante la sosta dell’ad, sono stati istituiti alcuni provvedimenti limitativi di traffico e sosta. In via Marconi, subito dopo l’intersezione con via Marchetti, in direzione centro, sarà vietato sostare e fermarsi in un’area che corrisponde a tre stalli di sosta.