Anteprima24.it - Amdos celebra il ventennale in memoria di Silvana Ianuario

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione meridionale donne operate al seno, l’incontro del 29 marzo a Villa Amendola sarà dedicato a, ex presidente dell’associazione, per ricordare il forte contributo alle attività di formazione, sensibilizzazione, assistenza post operatoria, creazione del punto d’ascolto, per le donne con la malattia, creando rete con le associazioni della provincia e rafforzando la presenza dell’sul territorio.L’continua le sue attività con la nuova presidente Pina Belvedere e dopo venti anni è ancora il punto di riferimento della città di Avellino per le donne operate al seno.La serata del 29 marzo, dalle 17 alle 20, presso Villa Amendola sarà un incontro tra medici, associate, amici e amiche dell’Associazione che vogliono ricordare, proseguire e rafforzare le attività costruite nel corso di questi venti anni.