Movieplayer.it - Altrimenti ci arrabbiamo, la prima volta in blu-ray per il cult con Bud Spencer e Terence Hill

Leggi su Movieplayer.it

Ildel 1974 con Budè approdato in homevideo per lain alta definizione. Video spettacolare fra autocross, scazzottate e inseguimenti in moto. Discreto l'audio e buoni gli extra. Unassoluto di oltre 50 anni fa, uno dei film più amati della coppia Bud, è approdato per lain blu-ray e nello splendore dell'alta definizione. Si tratta dici, che grazie a Mustang Entertainment può essere ammirato adesso anche in homevideo nella versione restaurata già presentata lo scorso anno al Festival di Roma con il sostegno di Infinity+. Un film all'epoca campione di incassi che ha stregato anche le generazioni successive, una sequenza di scene divenute memorabili fra gare automobilistiche fracassone, scazzottate, sfide di birra e salsicce, risate e cori .