Almasri Nordio interviene alla Camera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.27 Dall'opposizione polemiche "esasperate nel linguaggio e nei toni, dicendo ad esempio che si vuole favorire la mafia, la delinquenza organizzata. Tutte cose che suonano offensive ed antipatiche". Cosìil ministro della Giustizia. "Ricordano Inquisizione" "Questi attacchi -dice- danno sensazione di un attacco programmato per evitare la riforma della separazione delle carriere e il sorteggio per l'elezione del Csm. Quali che siano gli attacchi non vacilleremo. Se voi farete vostro peggio, noi faremo il nostro meglio".