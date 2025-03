Ilfattoquotidiano.it - Almasri, l’ira di Schlein: “Nordio ha scelto la ragione di partito, si dimetta. Dov’è Meloni? Fugge”

“Sono costretta a chiedere per l’ennesima volta,la presidente del Consiglio? Perché non è qui? Perchémentre i suoi ministri sono chiamati ad assumersi la responsabilità delle scelte che lei ha imposto o avallato stando nell’ombra”. È il duro attacco della segretaria dem Elly. La deputata Pd è intervenuta alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla sfiducia a Carlo. Mozione bocciata con 215 voti contrari.ha inveito anche contro lo stesso ministro della Giustizia, chiedendone le dimissioni: “Da quando è diventato ministro, ha rinnegato se stesso ogni giorno. Le idee che predicava da garantista prima di entrare al governo sono state completamente tradite dalle sue stesse scelte”. “È diventato l’alfiere del populismo panpenalista – ha aggiunto – non può continuare a ricoprire il ruolo di ministro, perché haladia quella del diritto”.