It.newsner.com - Allevatore trova tutte le sue 32 mucche morte ammassate

Data l’imprevedibilità del mondo che ci circonda, non è una grande sorpresa che la vita sia così fragile.Chiunque abbia perso qualcuno di caro sa quanto velocemente le cose possano cambiare, per non parlare di quanto il destino possa essere crudele.Tuttavia, pochi avranno vissuto la strana svolta degli eventi a cui hanno assistito Jared Blackwelder, un agricoltore di Springfield, Missouri, e sua moglie Misty, che un sabato mattina hanno dato da mangiare alle loroda latte come al solito, senza sapere il raro disastro che stava per abbattersi su di loro.La tragedia in questione è avvenuta nel 2017, ma la natura bizzarra di come si è svolta la rende ancora oggi una lettura altrettanto affascinante.Secondo quanto riportato, Jared e Misty Blackwelder erano usciti per dare da mangiare alle loroda latte sapendo che le recenti inondazioni nella loro zona erano passate.