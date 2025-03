Calcionews24.com - Allenatore Milan, Ordine non ha dubbi: «Ecco chi mi piacerebbe vedere al posto di Conceicao in rossonero»

Leggi su Calcionews24.com

: Franco, giornalista, ha fatto il nome per lui ideale come eventuale sostituto diinIl giornalista e tifoso, Franco, è stato intervistato da TMW sul tema della panchina in casaper la prossima stagione. Le sue parole e i nomi:– «Chi micome? Allegri finora non è .