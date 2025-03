Sololaroma.it - Allenatore cercasi, Zazzaroni su Gasperini: “È la priorità della Roma”

Leggi su Sololaroma.it

Viaggia verso la fase conclusivastagione la, che andrà alla caccia di risultati importanti per provare a centrare un posto in una delle prossime competizioni europee. In vistaprossima annata però i giallorossi dovranno trovare un nuovo, con Ranieri che occuperà un ruolo dirigenziale. Negli ultimi giorni starebbero crescendo le voci relative a, sul quale si è espresso il direttore del Corriere dello Sport, Ivan.Queste le sue parole a TeleRadioStereo, nel corsotrasmissione Te la do io Tokyo: “è la, ma prima c’è da trovare un CEO. I contatti ci sono stati e per lui lasarebbe una prima scelta. Se i Friedkin chiudono prima per il nuovo dirigente, che secondo me arriverà verso metà luglio, allora le cose potrebbero maturare.