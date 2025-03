Internews24.com - Allenamento Inter, due rientri in gruppo per Inzaghi! Le ultime dalla sessione odierna

di Redazione, dueinper! Ledi lavoro, in vista della gara di domenica contro l’UdineseGiornata di lavoro per l‘di, in vista di quella che sarà la sfida di domenica contro l’Udinese. Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, oggi sono rientrati insia Dimarco, che Darmian, con entrambi che hanno grosse possibilità di partire titolari domenica pomeriggio. A parte ancora De Vrij e Zalewski, che dovrebbero ricominciare domani il lavoro con la squadra.Dimarco e Darmian incon buone possibilita di partire titolari con l’UdineseDe Vrij e Zalewski hanno fatto lavoro personalizzato ma domani dovrebbero fare una parte di attività in. Sono rientrati anche i nazionali @SkySport @MatteoBarzaghi— Andrea Paventi (@APaventi) March 26, 2025- Dimarco e Darmian incon buone possibilita di partire titolari con l’Udinese De Vrij e Zalewski hanno fatto lavoro personalizzato ma domani dovrebbero fare una parte di attività in