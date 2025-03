Internews24.com - Allenamento Inter, due recuperi in vista dell’Udinese: ecco quando è previsto il rientro in gruppo di de Vrij e Zalewski

di Redazione, dueinilindi de. Le ultime da AppianoGiornata d’in casache porta con sé buone notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha infatti definitivamente recuperato Federico Dimarco e Matteo Darmian dai rispettivi infortuni. Entrambi, come spiegato da Sky Sport, essendosi allenati regolarmente innella giornata di oggi, si candidano a partire da titolari contro l’Udinese: Dimarco agirà sulla corsia mancina (con Carlos Augusto arretrato a braccetto) mentre Darmian giocherà sulla fascia destra andando a sostituire l’infortunato Dumfries. Novità anche suldi de: entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato ma il loroin, almeno parzialmente, per domani.