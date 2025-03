Tutto.tv - Allarme televoto al GF: risultati manipolati illegalmente e ingiustizie

Al Grande Fratello si sta verificando un “”. Nello specifico, soprattutto nel corso di questa edizione del programma, sono state notate delle irregolarità inerenti alcuni voti provenienti da account fasulli. Questo, ovviamente, finirebbe per alterare i, facendo vincere o uscire delle persone dalla casa in maniera non meritevole. Ecco cosa sta succedendo. Le presunte irregolarità nei televoti del GF: che sta succedendoNon è certamente la prima volta che ildel Grande Fratello viene messo in discussione. In questo periodo, però, le voci circa alcune manipolazioni sui voti si stanno facendo sempre più insistenti e pesanti. Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni che stanno trapelando sul web, e che sono state verificate dal giornalista Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che il Codacons avrebbe scoperto un sito brasiliano che si occupa della vendita di account gmail a prezzi davvero irrisori e senza effettuare alcuna verifica.