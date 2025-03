Thesocialpost.it - Allarme gomme da masticare, gli esperti: “Cosa rilasciano nella saliva”. Cosa contengono davvero

per leda. In uno studio pilota, i ricercatori hanno scoperto che possono rilasciaresostanze pericolose. Lo studio è stato presentato in occasione del meeting primaverile dell’American Chemical Society (ACS) ed è relativo alle microplastiche. Si parla del rischio di ingerirne da centinaia a migliaia per pezzo. Sanjay Mohanty, il principale ricercatore del progetto e professore di ingegneria presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA), spiega: “Gli scienziati non sanno se le microplastiche siano pericolose o meno per noi. Non ci sono studi sull’uomo. Ma sappiamo che siamo esposti alla plasticavita di tutti i giorni, ed e questo che volevamo esaminare”. Gli scienziati stimano che gli esseri umani consumino decine di migliaia di microplastiche (tra 1 micrometro e 5 millimetri di larghezza) ogni anno attraverso cibi, bevande, imballaggi, rivestimenti e processi di produzione o fabbricazione.