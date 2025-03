Bolognatoday.it - "Alla terra": giornata mondiale della Terra

Leggi su Bolognatoday.it

In occasioneindetta dall’ONU, Nuova Acropoli Bologna O.d.V. propone come ogni anno “”, un’iniziativa per celebrare il nostro pianeta, patrocinata dal Quartiere Borgo Panigale - Reno.Le antiche civiltà consideravano lacome Madre, in quanto.