Iltempo.it - Alla fine Prodi si scusa: "Un errore, non volevo aggredire". Meglio tardi che mai

Leggi su Iltempo.it

che mai, Romanosiper la tirata di capelligiornalista Mediaset Lavinia Orefici. Dopo aver negato il gesto era arrivato il video inequivocabile e anche l'ultima difesa è caduta. "Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose rispetto a quanto accaduto Sabato, 22 marzo, a margine della presentazione del mio ultimo libro. Il gesto che ho compiuto appartiene ad una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso une di questo mi dispiaccio", sono le parole del fondatore dell'Ulivo e padre nobile del Pd in una dichiarazione diffusastampa. "Ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso, né tanto meno intimidire la giornalista", afferma il Professore.