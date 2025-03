Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 trazione integrale intelligente

Leggi su .com

(Adnkronos) –introduce laQ4 sulla nuova, un sistema evoluto pensato per combinare efficienza, sicurezza e piacere di guida. Grazie alla Power Looping Technology, il sistema assicura continuità nelle prestazioni anche in assenza di energia dalla batteria, mantenendo attivo il motore posteriore attraverso quello anteriore, che funge da generatore. Il .L'articoloQ4,proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136:versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?