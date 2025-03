Ilrestodelcarlino.it - Aleotti nel gruppo in Catalogna. Paletti impegnato in Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tappe da "tutti in" sia peralche peralla Coppe e Bartali. Frazione tranquilla al, con vittoria dell’inglese Vernon nella tappa dedicata a Salvador Dalì. Il velocista britannico si è imposto con uno sprint al fulmicotone, mentre tutti i protagonisti della generale sono terminati in coda alne. Dopo la pioggia della prima frazione, dove il finaleseaveva dovuto affiancare il suo capitano Roglic, ieri il corridore di casa nostra ha potuto concedersi una giornata di riposo attivo, confermando il 57° posto in classifica in previsione della tappa odierna, che prevede ben tre gran premi della montagna e darà una prima impronta alla generale. Positiva la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali per il ventenne Luca(nella foto) del Team modenese-reggiano VF Group Bardiani: "Era una frazione, la Ferrara-Bondeno, per velocisti, e ho potuto rimanere tranquillo in mezzo al, quindi tutto bene.