Alberto Stasi si difende nell'intervista a Le Iene: "Non ho ucciso Chiara"

“Sei stato tu a uccidere?”, la domanda diretta che chiude l’intervista dell’ultima puntata de Le. La risposta dell’ex fidanzato della giovane vittima è altrettanto: “No”. A tre anni di distanza dall’ultima intervista, il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio diPoggi, è tornato davanti alle telecamere di Italia 1, intervistato da Alessandro De Giuseppe, ribadendo la sua innocenza.In pochi minuti,ha raccontato gli ultimi anni della sua vita, condividendo riflessioni sulle novità recenti, in particolare sulle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio, una figura emersa di recente.Un periodo difficile ma di crescita“Questi tre anni sono stati lunghi e complessi, ma ho fatto dei progressi. Ho iniziato a lavorare, a vedere più spesso la mia famiglia e a cercare di andare avanti, un passo alla volta.