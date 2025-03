Ilgiorno.it - Alberto Stasi e la riapertura dell’indagine sul delitto di Garlasco: “Sento uno tsunami di emozioni, ho fiducia che la verità venga fuori”

"È unodi. Quello che ho in cuore è che saltila, chetutto quello che deve emergere e che non è ancora emerso. Hoe speranza che tutto possa essere chiarito e accertato". Così, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, commenta in un'intervista concessa alle Iene la nuova indagine suldi. Su Andrea Sempio Una nuova inchiesta della procura di Pavia, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che vede indagato per concorso in omicidio (in ipotesi anche con lo stesso) Andrea Sempio, un amico di Marco Poggi, il fratello della vittima. "Non l'ho mai visto e mai sentito, se non adesso e nel 2017 (quando Sempio venne indagato e archiviato, ndr). Era amico del fratello e quindi anche dal punto di vista dell'età totalmente estraneo alla mia cerchia di amicizie e di conoscenze", racconta, dicendosi "assolutamente garantista", ma - aggiunge - "sono anche comunque convinto che non si debba avere paura dellae che quindi non ci sia motivo di sottrarsi a nessun tipo di accertamento della".