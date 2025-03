Dilei.it - Alba Parietti racconta i disturbi mentali della madre Grazia: “Diventava un’altra, ne era consapevole”

Siamo abituati a vederla bellissima, sorridente e brillante manasconde un dolore di cui parla pochissimo. Recentemente è però tornata sulle problematiche di natura mentale che affliggevano suaDi Pietromaria, una donna a cui oggi deve tutto e soprattutto la persona che è diventata. Oggi, quella sofferenza appartiene a un passato che fa ancora parte del suo presente ma che, grazie al lavoro fatto su se stessa, non la condiziona più., le parole sulla malattia“Una donna bellissima. Colta, spiritosa, un’avida lettrice e una raffinata pianista. In casa, se sentivi la Primavera di Vivaldi voleva dire che si era in pace, se invece nell’aria c’era l’Inverno allora si avvicinava la burrasca”, hatoa CorriereSera, a cui rivela che nel corpo di suasi nascondevano “due”.