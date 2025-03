Ilfattoquotidiano.it - Alba Parietti: “Mamma era malata, non voleva farsi vedere dai medici. Da allegra e premurosa diventava aggressiva, a tratti violenta con mio padre”

ha avuto una madre che soffriva di disturbi mentali mai diagnosticati. La conduttrice in una intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato anche alcuni aspetti dolorosi della sua vita in famiglia con una madre, Grazia Di Pietromaria, che era “una donna bellissima. Colta, spiritosa, un’avida lettrice e una raffinata pianista. Come moltissime altre persone, ha fatto i conti con lo stigma che segna chi attraversa questo mondo di ombre e di demoni nascosti”.“Nessuna diagnosi lo ha mai potuto definire, – ha continuato – perche? lei rifiutava divisitare dai. E cosi? in casa si viveva questa situazione paradossale: c’era una donnache, nel giro di poco tempo,sospettosa,, acon mio. Si autoconvinceva che era in atto un complotto contro di lei, dichiarava che i miei amici o noi stessi della famiglia fossimo una specie di Associazione votata a fare del male”.