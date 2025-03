Al Pascale di Napoli l’Accademia di Belle Arti colora il reparto di ematologia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un soffitto non più bianco, mato con decorazioni di immagini astratte in modo che ognuno ci possa vedere quello che vuole. Sono le richieste dei pazienti deldioncologica dell’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazionedie realizzate con 'A cura dell’Arte', interventostico progettato e realizzato dai docenti .L'colo Aldidiildiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interess:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini pte subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettoraledo”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”