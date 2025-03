Ilrestodelcarlino.it - Al Codma due giorni a tutto gas

Dueinteri dedicati agli appassionati di motori grazie al "Fano Motor Show" in programma sabato 5 e domenica 6 aprile nell’area dela Rosciano. L’organizzatore Walter Massa, al tavolo insieme ad un "monumento" del mondo dei motori come Graziano Rossi, ha presentato ieri mattina in Comune la manifestazione che vede per duealternarsi tutta una serie di spettacoli di auto e moto, taxi, rally e truck drift. Prevista anche auto e moto-terapia ed esposizione di car tuning, nonché street food. Oltre a Graziano Rossi interverranno diversi altri piloti come Paolo Diana, il fanese Loris Rosati, Alberto Tiso e la coppia Marco Giony e Davide Padovan, gli stunt-men della "scuola di polizia" di Mirabilandia. "Gente che viene gratuitamente – ha detto Walter Massa – perché lo scopo della manifestazione non è a fini di lucro.