Liberoquotidiano.it - "Ai figli solo il cognome della madre"?: la dura replica di Gasparri

Si è aperto il dibattito intorno alle dichiarazioni di Dario Franceschini, senatore del Pd, che ha detto di voler presentare in Parlamento una proposta di legge per dare esclusivamente ilmaterno ai nuovi nati. Una scelta, secondo l'ex ministro, che costituirebbe un "risarcimento per un'ingiustizia secolare". Maggioranza e opposizione hanno quindi commentato la proposta. Per il senatore di Forza Italia Mauriziosi tratta di "un modo per suscitare attenzione e curiosità. Segnala che Franceschini abbia bisogno di affetto, che gli esprimo, ma è una cosa che non va da nessuna parte". Di parere opposto Luana Zanella, capogruppo Avs a Montecitorio, secondo cui la proposta è "centrata e simbolicamente rivoluzionaria", ma bisogna lavorare su di essa per garantirle sostegno dal basso: "Modifiche così profonde non si fannopresentando una proposta di legge", afferma.