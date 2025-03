Ahsoka – Stagione 2 | Eman Esfandi lascia intendere che le riprese sono iniziate

Leggi su Cinefilos.it

2:che le, l’attore di Ezra Bridger, ha appena lanciato un grosso indizio sulla secondadisui suoi account social. Quella con protagonista Rosario Dawson nel ruolo della celebre Jedi è una delle tre serie di Star Wars – insieme a The Mandalorian e Andor – a poter vantare più di una. In parte a causa del numero esiguo di show attualmente confermati, è quindi stata data molta attenzione ad, compresi i personaggi che potrebbero apparire nella seconda. Ezra Bridger potrebbe ora non essere più un punto interrogativo, visto il recente post di, ma l’attore sembra suggerire anche qualcosa di molto più sorprendente.Sulla storia Instagram di, che non è più disponibile per la visualizzazione (a causa della natura temporanea di tutte le storie di Instagram),ha infatti condiviso un’immagine in cui si suggerisce che ledella secondadisarebbero ufficialmente