Agrigento, madre e figlio aggrediti dal cane di famiglia e ricoverati in ospedale

Un bambino di 4 anni e lasono statiall'San Giovanni di Dio didopo essere stati azzannati daldi. L'episodio è avvenuto in una casa di campagna ad Aragona (). Il, di cui (non si conosce la razza), era legato nel piazzale dell'abitazione. Non è chiaro cosa sia successo, forse il piccolo si è avvicinato per giocare con l'animale. È certo però che ilall'improvviso lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e anche al collo. La mamma è accorsa in aiuto del bimbo e anche lei è stata azzannata a una coscia. Entrambi sono stati subito portati al pronto soccorso dell'di. Quattro giorni fa una donna di 62 anni, Erina Licari, di Petrosino, un comune del trapanese vicino Marsala, era morta a causa delle profonde ferite alla testa e alla parte superiore del corpo provocate dai morsi deldi, un meticcio di grosse dimensioni.