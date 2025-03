Metropolitanmagazine.it - Agrigento capitale della cultura 2025: si dimette il direttore della fondazione che organizza gli eventi

Roberto Albergoni,generaleche si occupa deglidi, ha rassegnato le sue dimissioni., questo il nome dell’associazione, non ha ancora trovato un sostituto. Intervistato da Repubblica, l’uomo ha spiegato come la decisione sia stata presa già al termine del 2024, per poi essere posticipata. Dietro la scelta, a detta sua, non ci sarebbero i molteplici inconvenienti che hanno caratterizzato i primidell’anno nella città siciliana selezionata.Le dimissioni di Albergoni arrivano subito dopo l’approvazione del bilancio. Questo dovrebbe permettere la realizzazione delle prossime manifestazioni, dopo che alcune tra le prime iniziative erano saltate proprio a causa di problemi legati ai mancati finanziamenti.