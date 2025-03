Aggressione mortale dopo il concerto, c'è un secondo imputato per l'omicidio di Antonio Morra

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Sono due gli indagati per l’che è costata la vita, l’11 aprile del 2024, al pistoiese, uno spettatore deldei Subsonica, al termine dello stesso.Anche il 29enne fiorentino Cristian Corvo, originariamente accusato di lesioni pluriaggravate in concorso, con l’aggravante della minorata difesa, dovrà infatti rispondere, al processo in rito abbreviato, per omicidio preterintenzionale. Con la stessa accusa è alla sbarra anche un altro dipendente della ditta di facchinaggio quella sera in azione al Mandela Forum, il 48enne kosovaro Ibrahimi Senad, difeso dagli avvocati Luca Maggiora e Lapo Bechelli. L’udienza per la discussione davanti al gup del tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta, si terrà il prossimo 6 maggio. Al centro della stessa le perizie medico legali chiamate ad accertare la causa della morte.