Aggrediti dal cane di famiglia, mamma e bimbo di 4 anni finiscono in ospedale ad Agrigento

Leggi su Fanpage.it

Undi 4e sua madre sono stati ricoverati all'San Giovdi Dio di, in Sicilia, dopo essere stati azzannati daldi. Il grave episodio è avvenuto oggi, martedì 25 marzo, in una casa di campagna ad Aragona. Il, di cui non si conosce la razza, era legato nel piazzale dell'abitazione.