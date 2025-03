Agenzia delle Entrate | 1 27290 miliardi di crediti non riscossi al 2025

Quotidiano.net - Agenzia delle Entrate: 1.272,90 miliardi di crediti non riscossi al 2025

"Secondo i dati dell'one lo stock al 31 gennaioè pari a 1.272,90dinon". Lo ha detto il presidente della 'Commissione analisi magazzino AdeR' Roberto Benedetti in audizione alla commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale. Questi, ha spiegato Benedetti, hanno un diverso grado di riscuotibilità: iriscuotibili sono pari a 567,85; quelli con profilo di riscuotibilità non determinabile 167,31; mentre quelli con profilo di non riscuotibilità sono pari a 537,75