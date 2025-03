Ilgiorno.it - Agente fuori servizio fa prendere il bandito

Ha affiancato una donna che stava percorrendo via Mulini, in pieno centro, e le ha strappato la borsetta. Poi è fuggito. L’episodio è avvenuto alle 17 di lunedì. Un viceispettore in forza al commissariato di Vigevano – che in quel momento era– ha soccorso la vittima che è caduta riportando ferite e contusioni. L’ha poi accompagnata in ospedale, oltre a chiedere l’intervento immediato dei colleghi. Grazie alla rapidità degli agenti e al supporto del sistema di videosorveglianza, il rapinatore è stato individuato in un giardino non lontano dal luogo della rapina. Spontaneamente ha consegnato ai poliziotti il denaro che ha dichiarato di aver trovato nella borsa della vittima prima di liberarsene, gettandola in un immobile disabitato. Il, un albanese regolare in Italia con alle spalle diversi precedenti, è stato denunciato appunto per rapina.