Affari tuoi, "l'hanno già fatto fuori". Clamoroso dopo i titoli di coda

Come da tradizione, il "delirio" adarriva suididel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio ci sono Maria Grazia e il marito, dalla Sardegna. Il sogno di conquistare i 300mila euro dura quasi fino alla fine, poi la coppia accetta l'offerta del Dottore da 40mila euro e può tornare a casa felice, visto che nel pacco che aveva in mano c'erano "solo" 5.000 euro. Ma l'attenzione di molti telespettatori, che commentano in tempo reale la puntata su X, è catturata da un altro dettaglio. Sul finale, hail suo ritorno Marco Mengoni con la sua Due vite, la canzone che aveva vinto il Festival di Sanremo nel 2023. Ha avuto "vita breve", dunque, la Balorda nostalgia con cui Olly ha trionfato all'Ariston poche settimane fa e scelta da De Martino per il momento clou.