Aerospazio: la Campania vola in Canada per "Aeromart Montreal 2025"

NAPOLI – La Regioneconferma il suo impegno nel settore dell’partecipando con una missione collettiva a, uno degli eventi internazionali più rilevanti per l’industria aerospaziale, in programma nella città canadese dal 25 al 27 marzo.Insieme al DAC – Distretto Aerospaziale dellae con il supporto del C.I.R.A. – Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali di Capua, lasi presenta con una propria area espositiva per promuovere le competenze tecnologiche e produttive del comparto aerospaziale regionale.L’evento, noto per il suo format di incontri B2B, rappresenta un’importante piattaforma di confronto e sviluppo per le imprese che operano nei settori della produzione di aeromobili, dell’aviazione, della supply chain e dello spazio. Un’opportunità chiave per le PMI campane, ma anche per aziende di maggiori dimensioni, per avviare nuove collaborazioni internazionali, in particolare nel mercato nordamericano e canadese, oggi sempre più aperto al dialogo con i cluster europei.