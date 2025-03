Lettera43.it - Adolescence, nuovo record di ascolti: è la miniserie più vista su Netflix

continua a macinarein tutto il mondo ed era solo questione di tempo prima che facesse segnare unsu. Con oltre 66,3 milioni di visualizzazioni totali sulla piattaforma, è lapiùdella storia nelle prime due settimane dall’uscita: un primato messo a segno in appena 11 giorni. La serie limitata di Jack Thorne e Stephen Graham è inoltre in vetta alle classifiche di oltre 70 Paesi, tra cui l’Italia dove ha sopravanzato iladattamento de Il Gattopardo con Kim Rossi Stuart, solamente terzo. Un successo che di recente si è visto solamente con Baby Reindeer e prima ancora con Squid Game. Nei dati aggiornati al 26 marzo, in seconda posizione c’è The Residence, che a livello globale ha totalizzato 6,4 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni dall’uscita.