Gqitalia.it - Adolescence e l'inquietante episodio 3, ecco com'è nata la devastante sequenza di terapia in un'unica soluzione guidata da Erin Doherty

Per tutte le lodevoli conquiste tecniche contenute nel one-shot drama, che è emerso nelle ultime due settimane come il più tempestivo pezzo di agitprop televisivo arrivato sugli schermi, il terzosi distingue per la sua radicale semplicità.Sette mesi dopo l'arresto, il tredicenne Jamie (Owen Cooper), accusato di aver accoltellato a morte la sua compagna di classe Katie, si trova in un centro di detenzione giovanile in attesa del processo. Viene visitato da Briony, una delle psicologhe forensi assegnate al suo caso, interpretata dadi The Crown e di A Thousand Blows.Ciò che accade è teatro avvincente e puro: Jamie e Briony sono seduti l'uno di fronte all'altra in una spoglia sala colloqui, separati da un tavolo, e si affrontano come pugili. La macchina da presa si muove a malapena.