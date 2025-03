Screenworld.it - Adolescence è basato su una storia vera? Tutto ciò che c’è da sapere sui fatti reali

L’ultima serie di successo di Netflix,, ha scatenato un acceso dibattito tra il pubblico. La miniserie in quattro episodi racconta l’arresto del tredicenne Jamie Miller per l’omicidio di una sua compagna di classe. Con una narrazione intensa e scene girate in un unico piano sequenza, lo show immerge lo spettatore nell’incubo di una famiglia qualunque. Ma la domanda che molti si pongono è:è basata su una? La risposta non è semplice, ma il creatore Stephen Graham ha chiarito che la serie trae ispirazione dadi cronaca realmente accaduti e da un problema sociale sempre più diffuso, ma non da un singolo evento.L’idea alla base della serie nasce dalla crescente preoccupazione per la violenza giovanile, in particolare dagli episodi di accoltellamenti avvenuti nel Regno Unito.