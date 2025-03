Liberoquotidiano.it - Adm, Alesse: “Intesa doganale con Brasile per facilitare scambi commerciali”

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto, ha sottoscritto oggi, a Brasilia, un Memorandum of Understanding in materia di cooperazionecon la Segretaria Speciale Aggiunta della Receita Federal brasiliana, Adriana Gomes Rego, in presenza dell'Ambasciatore italiano in, Alessandro Cortese, e del Sottosegretario per l'Amministrazione, Fabiano Coelho. L'è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra il nostro Paese e il, rilanciato nel 2023 con la visita in Italia del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva. “L'accordo di cooperazione, stretto con l'Autorità che inha le stesse competenze dell'Agenzia, mira alloo di informazioni utili, alla condivisione delle nostre best practices per contrastare più efficacemente le violazioni doganali e a creare un contesto più sicuro e trasparente per gli operatori economici, a sostegno diancora più veloci ed efficienti” ha spiegato