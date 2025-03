Ilfattoquotidiano.it - “Adesso faccio il mio locale e vi anniento tutti. E dovrete venire a inginocchiarvi. Gli altri locali dove non sono gradito li distruggo”: la nuova provocazione di Filippo Champagne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gli ascoltatori de La Zanzara lo conoscono bene perché ha iniziato le sue ospitate nel programma radiofonico di Radio24 nell’estate del 2023. Un racconto di un mondo fatto di bevute,e modi di dire, come “far ballare la fresca” (spendere soldi), “essere in gaina” (essere ‘carichi’, pronti a tutto per la serata) e così via. E oraRomeo, che è fratello di Massimiliano, capogruppo della Lega al senato, durante un’ospitata di Giuseppe Cruciani a La Zanzara ha annunciato di voler aprire unper ‘sostituire’ il suo amico Davide Lacerenza, ai domiciliari assieme a Stefania Nobile per quanto scoperto nell’ambito dell’inchiesta che ha portato alla chiusura della Gintoneria e della Malmaison. Si tratta, come noto, dei duegestiti dallo stesso Lacerenza in zona Stazione Centrale a Milano e nei quali, secondo le carte della Procura di Milano, si consumavano i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.