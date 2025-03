Ilrestodelcarlino.it - Addio al parrucchiere Zeo Baldi, maestro dei capelli: “Per tutti un punto di riferimento”

Reggio Emilia, 25 marzo 2025 – Vestito di bianco da capo a piedi, il colore-non colore preferito, indossato con un’eleganza semplice, Zeoper chi ha avuto il piacere di conoscerlo è stato l’immagine dell’amicizia e della positività. Il grandedi tanti acconciatori oggi affermati, formati e cresciuti sotto la sua ala, se n’è andato oggi pomeriggio intorno alle 16, all’età di 85 anni. Persone a lui vicine parlano di una condizione di salute aggravatasi negli ultimi mesi. Con lui se ne va un esempio, un grandeper chi fa questo mestiere. Conosciutissimo dalle signore di Reggio che frequentavano lo storico salone di via Vescovado, profondo ammiratore del fascino femminile, Zeo ha lavorato tutta una vita per esaltare la bellezza e la grazia delle donne. Lo diceva spesso e lo dimostrava, osservando per lunghi minuti le ‘teste’ delle signore che entravano in salone, prima di accingersi al taglio e piega.