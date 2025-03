Lanazione.it - Ad Andreina Mancini, titolare della pasticceria Sieni, il premio del consiglio regionale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 marzo 2025 - “Per la sua trentennale dedizione alla città di Firenze e al Quartiere di San Lorenzo”. Queste le parole incise sulla targa consegnata oggi dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo ad, storicanel quartiere di San Lorenzo a Firenze, che dal 1 maggio lascerà la guidasua attività. Un riconoscimento proposto dal segretario questore dell’Ufficio di presidenza Marco Stella e approvato all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza. “Questa targa è unall’identità, alla storia, alle tradizioni di una città, Firenze, che è terra di arte, cultura, bellezza, ma anche di buon cibo – sottolinea il presidente Antonio Mazzeo -. Laè un riferimento per le famiglie di Firenze, per i turisti, per gli studenti, per tutti noi che abbiamo avuto modo di conoscerla e frequentarla: un’eccellenzanostra terra che è anche un luogo di relazioni sociali.